II Trofeo Città di Carpinone, vince il campano Antonio Ansalone

Con l’incredibile punteggio di 25/25 nella finale supera tutti gli avversari. Soddisfazione per il presidente della federazione Giuseppe Montariello

CARPINONE. Si è concluso ieri il II Trofeo Città di Carpinone che ha visto impegnati sui campi di tiro del presidente Montariello, nella splendida cornice del Tiro a Volo Città di Carpinone, oltre 60 tiratori provenienti da tutto il centro sud Italia. Atleti dalla Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio ed ovviamente Molise si sono sfidati in tre giorni di fuoco immersi nel verde primaverile che solo il nostro Molise riesce a regalare.

A spuntarla è stato il campano Antonio Ansalone, che dopo aver centrato 48 piattelli su 50 ha superato tutti gli avversari con 25 su 25 nella finale che assegnava il trofeo. Lo spessore tecnico della manifestazione, la splendida cornice del Tiro a Volo Carpinone e la perfetta organizzazione della gara sono motivo di soddisfazione di tutta la Federazione Italiana Tiro a Volo, del Molise ed in particolare del presidente Giuseppe Montariello, che ha dichiarato: “Forse siamo una piccola realtà ma questi numeri e queste manifestazioni ci fanno crescere, come gruppo come struttura e come Federazione. Un ringraziamento a tutti gli amici che mi hanno aiutato e che hanno dato un indispensabile contributo per la perfetta riuscita della manifestazione”.

“Un ringraziamento agli atleti che hanno onorato il Trofeo San Giuseppe e alla Federazione Italiana Tiro a Volo. Ancora una volta il tiro a volo rappresenta una opportunità per la crescita sportiva e promozionale dei nostri territori. Il mio intento è quello di continuare a lavorare duro e continuare a crescere, anche attraverso queste manifestazioni, che rappresentano per il le nostre terre opportunità di crescita sportiva e di promozione territoriale”, ha concluso Montariello.

