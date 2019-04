Molise tour bike, al via la nuova stagione. Gennarelli e compagni in partenza per l’Umbria

Il team giallo fluo è pronto ad affrontare la prima gara del circuito che si terrà a Montecastrilli domenica 7 aprile



CAMPOBASSO. L’inizio della nuova stagione è stato positivo sotto il profilo atletico e tecnico ma gli atleti della Molise Tour Bike vogliono andare oltre. Domenica dalla lontana Umbria, a Montecastrilli, parte l’avventura nel campionato Sentieri e Sapori che nel tempo è diventato uno dei circuiti agonistici di maggior spessore nel panorama italiano.

A conferma di ciò c’è la presenza a molte gare delle migliori squadre a livello italiano con atleti che gravitano nel giro della nazionale. Le regioni toccate dal circuito saranno Umbria appunto, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise con la gara di Filignano del 12 maggio a testimonianza di quanto il movimento ciclistico delle ruote grasse stia crescendo anche nella nostra regione.

Per la prima stagionale, la Gran Fondo Antica Carsulae, il team giallo fluo si presenterà con ben dodici elementi tra cui Bettini, Bontempo, Andrea e Lino Cardillo, Casertano, Di Biase, Gennarelli, Oriente, Marino, Paglione, Pirosanto e Serafini. “Inutile dire che domenica l’obiettivo principale sarà quello di ottenere qualche discreto piazzamento – spiega alla vigilia del grande appuntamento il presidente-atleta Gennarelli e possibilmente concludere la gara con tutti gli effettivi per guadagnare punti importantissimi in ottica campionato.Purtroppo si preannuncia una gara bagnata e questo accrescerà ancora di più le difficoltà su un percorso già duro di suo visto che misura 53 chilometri con 1700 metri di dislivello positivo. Ci siamo preparati e ci prepareremo nella maniera migliore sapendo che ci attende una stagione lunga e piena di insidie. Ma è il bello della mountain bike”.

