Il Vastogirardi vuole continuare a stupire. Dopo la festa promozione arriva la trasferta di Guglionesi

Il direttore sportivo Antonio Crudele presenta la sfida in basso Molise



VASTOGIRARDI. Domenica 7 aprile, per la quartultima giornata del campionato di Eccellenza molisano si sfideranno il Real Guglionesi e la Polisportiva Vastogirardi. La formazione altomolisana che ha conquistato già la promozione in serie D e la vittoria del campionato ormai da due settimane, si prepara per mantenere imbattuto il record d’imbattibilità nel torneo e in tutti i campionati italiani. Il Direttore Sportivo Antonio Crudele presenta la sfida di domenica su un terreno di gioco sempre arduo e difficoltoso.

“Domenica difficile trasferta in quel di Guglionesi. Squadra tosta e ben messa in campo dall'ottimo Precali, con giocatori di categoria che fino ad ora hanno dimostrato di essere un gruppo forte e compatto. Memori della sconfitta subita in coppa – spiega il Ds Antonio Crudele - andiamo li consapevoli che non sarà facile e che dovremo dare e mettere in campo il massimo, sia sotto l'aspetto fisico che sotto quello mentale.

Senza pensare a classifica, campionato ecc.. ecc.. , dobbiamo interpretare la gara come abbiamo sempre fatto, con concentrazione, grinta e determinazione.

Dobbiamo avere sempre fame e voglia di lottare fino al triplice fischio finale dell'ultima giornata. In settimana come al solito ci siamo allenati in maniera perfetta, senza lasciare nulla al caso per essere pronti a questa gara. Per quanto riguarda lo spogliatoio sono tutti abili e arruolati. Nessun infortunato e tutti rientrati dalle squalifiche.”

