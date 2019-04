Judo, Luigi Centracchio medaglia d’oro nella Coppa internazionale di Teplice

L’atleta isernino, 17 anni, primeggia in Repubblica Ceca nella categoria -73 kg



ISERNIA. Luigi Centracchio non finisce mai di stupire e di portare in alto il nome del Molise. Il giovane judoka isernino, figlio e fratello d’arte, si è imposto nella Coppa internazionale Cadet European Judo di Teplice, categoria -73 kg, in Repubblica Ceca, cui hanno partecipato ben 84 atleti da tutti i continenti, sconfiggendo nell’ordine un judoka ungherese, poi un bulgaro, un tedesco, uno svizzero, uno slovacco e, in finale, un sudafricano.

Enorme la soddisfazione del papà Bernardo, pioniere del judo in Molise ed ex membro della Nazionale italiana, e della sorella Maria, campionessa plurimedagliata in lizza per le prossime qualificazioni olimpiche.

Luigi Centracchio a soli 17 anni vanta già podi prestigiosi nel suo personale palmarès: il suo 2018 è stato un anno costellato di successi, dall’oro all’European Cup Cadetti di Fuengirola in Spagna, all’argento nella European Judo Cup -66 kg di Berlino fino a laurearsi campione d’Italia Cadetti ad Ostia; quest’anno, invece, per lui già un terzo posto all’European Judo Cup di Follonica saltando nella categoria superiore -73 kg.

