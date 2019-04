Pallavolo: ultime battute per l’Europea 92 impegnata in Sicilia

Per il penultimo impegno stagionale la squadra isernina sarà impegnata contro il Santa Teresa



ISERNIA. Si avvia “stancamente” alla conclusione la stagione agonistica dell’Europea 92. Nell’immediato fine settimana è in programma la ventiquattresima giornata, undicesima di ritorno (e terz’ultima della regular season) del campionato di serie B/1 femminile, che prevede per la squadra isernina la trasferta siciliana a Santa Teresa di Riva con l’orario d’inizio previsto per le ore 15.30 di domani, per permettere poi un ritorno più agevole in Molise alle ospiti.

Per la verità, per l’Europea 92 si tratta del penultimo impegno, dato che nell’ultima giornata Carlozzi e compagne osserveranno il turno di riposo.Gara particolare quella che andrà in scena in Sicilia: le due squadre, infatti, non hanno più nulla da chiedere al campionato, se non far punti per semplice gloria. Di sicuro, però, le isernine troveranno una formazione piena di problemi.

Il Santa Teresa, dopo un inizio ad altissimo livello, con la conquista del primo posto in classifica, proprio perdendo ad Isernia, all’andata, ha cominciato una inesorabile discesa, causata da roster indebolito da diverse partenze sia tra le giocatrici, sia del tecnico, Jimenez, che ha lasciato la formazione siciliana senza un primo allenatore. Stando ai “rumor”, sarebbero stati i problemi economici a causare una inesorabile discesa in graduatoria, tanto che ora il Santa Teresa occupa la nona posizione con 23 punti, a fronte della sesta dell’Europea 92 che di punti ne ha sei in più.

Anche per questa gara, coach Montemurro dovrebbe schierare quello che è diventato il sestetto-base, con Miotti in palleggio, Carlozzi opposta, Modestino e Babatunde centrali, Alikaj e Ragone schiacciatrici, Boffa libero, e Guarino e Delfino in panchina. Arbitreranno Claudio Spartà e Gabriele Priolo di Catania.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale