Calcio, Torneo delle Regioni: esordio amaro per la juniores molisana

Prima sconfitta per la formazione di Di Rienzo. Oggi l’importante incontro contro la Puglia

BROCCOSTELLA (FR). Al Comunale di Broccostella la Calabria si aggiudica bella battaglia contro il Molise con la pioggia che ha sicuramente contribuito a rendere l’incontro ancor più teso. l risultato finale di 0-1 premia i ragazzi del tecnico Salerno per non aver mai mollato fino al fischio finale. Pronti via e Neri ci prova con una conclusione che però Spadone controlla con sicurezza. Poco dopo è Gullo ad andare al tiro ma senza centrare lo specchio della porta. Al 13’ l’inserimento di Crispino sugli sviluppi di un calcio d’angolo è vincente e porta la squadra in vataggio.

Il Molise non ci sta e replica con Di Falco che non riesce però ad essere incisivo ai fini del risultato. L’ultimo squillo della prima frazione è di Bianchi che trova la grande opposizione di Risoli, sempre attento e concentrato.. Mister Di Rienzo prova a scuotere i suoi cercando nuove soluzioni dalla panchina ma la Calabria tiene bene il campo rischiando poco e nulla. La formazione in maglia bianca si getta alla ricerca della rete ma lascia inevitabilmente spazio alle scorribande avversarie. A dieci minuti dal termine, infatti, Pisani scappa in contropiede e conclude con un tiro al volo che Spadone intercetta in due tempi. Nell’ultimo giro di lancette Rizzelli ha sulla testa la chance per pareggiare ma schiaccia troppo a terra facilitando l’avversario. L’occasione più grande per il pari ce l’ha il neo entrato dei molisani D’Amico che si ritrova a tu per tu con Risoli ma la sefra è troppo facile per il portiere. Al fischio finale del signor Di Palma della sezione di Cassino il risultato finale è di 0-1 e permette alla Calabria di conquistare tre punti, esordio. il prossimo match contro la Puglia sarà per il Molise una possibilità per dimenticare il passo falso e trovare i primi punti nel torneo.

“Il risultato è discutibile - le parole di mister Di Rienzo - ne prendiamo atto e questo ci obbliga a fare di più nella prossima gara contro la Puglia. Buona la reazione sullo svantaggio. Abbiamo creato dopo il goal degli avversari diverse azioni utili per pareggiare la partita; ma nel calcio conta chi la butta dentro. Bravi loro e noi vinceremo nella partita in programma oggi".

Il tabellino del match: Molise-Calabria 0-1

Molise: Spadone, Di Giulio (5’st Gravina), Ranieri, Sacchetti, Lepore, D’Ausilio (21’st D’Amico), Di Falco, Bianchi, Ciardiello (12’st Rizzelli), Fatone, Abbrunzo (5’st Camponesco) PANCHINA Cercio, Traino, Intorto, Fraraccio, Nardi. Allenatore: Di Rienzo

Calabria: Risoli, Isabella, Carlo (39'st Liparota), Neri, Martino, Gullo (11’st Parrello), Lombardi, Crispino (45’st Wojcik), Verduci, Pisani, Calabrese PANCHINA Marra, Alfano, Gliozzi, Wojcik, Zuccala, Parrello, Battaglia, Panetta Allenatore: Salerno

Marcatori: Crispino 9’pt





