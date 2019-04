Rappresentativa Juniores, la Puglia si impone sul Molise 4-0 nel Torneo delle Regioni

Gara decisa già nella prima frazione, con i ragazzi di mister Di Rienzo che si arrendono a un super Ingredda

SECONDA GIORNATA DI GARE PER LA JUNIORES MOLISANA

PUGLIA:

De Santis, Muciaccia, Losacco, Daugenti,Maselli, Lobjanidze, Ingredda, Santoro, Lucatelli, Ismael, Barrasso

All. Tavarili

A disp: Capossele, Touray, Giaracuni, Lamacchia, Lavacca, Andriani, Lorenzo, Serino,

MOLISE:

Spadone (VK), Sacchetti, Lepore (K), D'Ausilio, Bianchi, Fatone, Camponesco, Traino, Gravina, Fraraccio, Rizzelli. A disp: Cercio, Di Giulio, Ranieri, Di Falco, Ciardiello, Intorto, Nardi, D'Amico, Abbrunzo.

All. Di Rienzo



Marcatori Ingredda 11’ (R) e 59’, Barrasso 17’ e 43’



Arbitro Capponi della sez. di Latina



Assistenti: Aiossa della sez. di Aprilia e Pepe della sez. di Ciampino.

ROMA. Al Comunale di Carpineto Romano la Puglia si aggiudica una battaglia contro il Molise molto tesa sin dai primi minuti. ll risultato finale di 3-0 premia i ragazzi del tecnico Tavarilli che hanno dominato e fatto la differenza. Pronti via e Barrasso ci prova con una conclusione che però Spadone controlla con sicurezza. Primissimi minuti di lancetta e penalty a favore della selezione pugliese. A battere da dischetto all’11’ è Ingredda, con un potente tiro che lascia a bocca asciutta il portiere Spadone.

La Puglia mantiene bene il gioco davanti ad un Molise che ancora non è in partita. A concretizzare la seconda rete per la Puglia è Barrasso al 17’, grazie al dialogo in area con capitan Ingredda che gli serve una preziosissima e precisa palla. Risponde prontamente l’attaccante e con un lancio alto e intenso batte l’estremo difensore del Molise. Poco propositivo il Molise in attacco e debole in difesa al cospetto di una Puglia ben determinata.

Cerca di arrestare la vivacità della Puglia la selezione di Di Rienzo con Fatone che non calcola bene lo specchio della porta. Sfiora il legno e dirige la sfera sopra la rete.

La Puglia risponde al 37’. Lancio a favore di Ingredda che riesce a trovare spazio in area e dirige una vibrante palla alla sinistra di Spadone che in due tempi evita il pericolo. La Puglia continua ad avvolgere in Molise in difesa e al 43’ cala il suo tris. Sempre Barredda riceve in area e con una potente sciabolata chiude nel sacco la sua doppietta.

Cerca sul finale del primo tempo il goal della bandiera il Molise, che però non arriva. Angolo per la Juniores molisana, risponde con la testa Bianchi ma il colpo è troppo debole e non trova impreparato l’imbattuto De Santis.

Cambia le carte in tavola Mister Di Rienzo nella seconda frazione di gioco per cercare di recuperare e salvare il match. L’entusiasmo dei neo entrati non è sufficiente a fare la differenza. Al 55’ ci prova Di Falco in piena area di rigore ma il tiro troppo centrale non spaventa De Santis, che chiude senza problemi.

La Puglia continua la goleada e al 59’ incasella la quarta rete. Serie di rimpalli in area e ha la meglio il bravo Capitan Ingredda, che buca la rete con un bellissimo pallonetto traversa-linea interna e rete.

Le poche azioni irrilevanti sul fine gara portano al triplice fischio finale, che chiude il match con il risultato di 4-0 per la Juniores del C.R. Puglia.





