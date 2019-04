Calcio, Torneo delle Regioni: la juniores saluta la competizione dopo la sfida con il Bolzano

Per la squadra molisana termina con una sconfitta l’esperienza nella kermesse nazionale

FROSINONE. Termina con il risultato di 3-2 per il Bolzano l'esperienza targata TdR per la formazione allenata da Mister Di Rienzo. Di seguito le azioni più importanti e il link per accedere al tabellino del match. 6' gol Bolzano: colpo di testa di Wachtler. Al 9' occasione Molise: tentativo di pallonetto di Camponesco neutralizzato da Albrecht, si passa così al 27'e il Molise trova il gol: gran botta dalla distanza di Fatone che finisce nell'angolino alto. Neanche il tempo per esultare che al 33' arriva lo sfortunato autogol di Intorto che riporta in vantaggio il Bolzano. Con questo risultato finisce il primo tempo.

Nella ripresa il Bolzano trova subito il 3 a 1 grazie ad un tiro dalla breve distanza di Gisliberti. Al 63' occasione da rete per il Molise: Fraraccio in area calcia addosso a Albrecht. Il 3 a 2 finale arriva all’81’ e porta la firma del molisano D’Amico che supera in uscita Albrecht

