Biliardo: a Isernia prende il via il Memorial Carmine D’Uva

ISERNIA. Sono cominciate oggi, sabato 27 aprile, presso l'Accademia del Biliardo di Lorenzo Ribera, in via Kennedy 101, le gare del Memorial Carmine D’Uva, giocatore di Isernia deceduto due anni fa in giovane età. D’Uva è stato anche per due volte premiato dalla Regione Molise come migliore atleta dell’anno, ricevendo l’ambito riconoscimento dell’Ercole Sannita, uno quando era giocatore, l’altro alla memoria. Oggi a Isernia ad omaggiarlo sono 128 giocatori provenienti da tutta Italia, che si sfideranno nel Memorial a lui dedicato.

Si gioca alla Goriziana a nove birilli con le squadre divise in più gironi. Nelle gare appena concluse ci sono già della soprese: l’atleta nazionale Francesco Auletta è stato infatti eliminato al primo turno. Le finali si disputeranno domenica 5 maggio. Il direttore di gara è Giovanni Di Tota, delegato federale della Federazione italiana biliardo sportivo Campobasso-Isernia.

