Motociclismo: nasce ‘Isernia Corse’, per tutti la possibilità di correre sulle piste del Mugello e di Misano

L'associazione del presidente Alessio Palazzo apre i battenti con la partecipazione al Trofeo italiano amatori. Intanto il pilota Ivano Lancellotta prepara la partenza in Toscana

ISERNIA. Correre sulla pista del Mugello o di Misano non è più una chimera. Da pochi giorni anche il Molise ha una sua associazione dedicata interamente agli amanti dei motori e delle due ruote. Dall’idea di un gruppo di giovani appassionati nasce infatti l’associazione Isernia Corse, un punto di riferimento per chi ha voglia di cimentarsi, anche per la prima volta, in gare ufficiali di motociclismo.

Le prime sfide che vedranno impegnati i motociclisti molisani saranno quelle del Trofeo italiano amatori, una competizione importante inserita nella prestigiosa Coppa Italia. “Isernia corse – spiega il presidente Alessio Palazzo - è nata per dare la possibilità a tutti coloro che vogliono lanciarsi per la prima volta nel mondo motoristico in generale. Oltre alle gare di velocità, infatti, faremo anche attività di motocross. Per quanto riguarda il Trofeo italiano amatori – spiega Palazzo - l’associazione può dare a tutti i motociclisti la possibilità di partecipare raccogliendo essa stessa gli sponsor. Insomma basta solo avere una moto e tanta passione”.

La competizione è suddivisa in 6 tappe, ogni appuntamento è composto da tre giornate con le prove del venerdì e del sabato, mentre le gare si svolgeranno la domenica. Il torneo è imperniato, come si diceva, nella Coppia Italia e all’interno del torneo ci saranno tanti avvenimenti come la Pirelli Cup e la Yamaha Cup, solo per citarne alcuni. “La prima gara alla quale parteciperemo – annuncia il presidente di Isernia Corse - sarà quella di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio quando correremo sulle piste del Mugello. Parte tutto un po' come un gioco, ma vogliamo comunque fare bella figura”. Sarà l'isernino Ivano Lancellotta il motociclista che partirà in Toscana insieme al presidente Alessio Palazzo, il quale sarà anche il meccanico del team.

“In Molise non ci sono strutture sulle quali poter correre - spiegano dall’associazione - ma avremo la possibilità di cimentarci sulle più importanti piste italiane e mondiali come Misano, Mugello e Vallelunga”. Insomma da oggi anche nella nostra piccola regione potrebbe nascere una stella delle due ruote, non resta che entrare nel team di Isernia Corse e accendere i motori.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale