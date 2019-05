Tutto pronto per ospitare Nicola Berti a Isernia: ecco i dettagli dell’evento

Presentata stamattina in sala Raucci la giornata di incontro con il grande campione dell’Inter. GUARDA I VIDEO

ISERNIA. Un evento pensato prima di tutti per i bambini e i ragazzi, una giornata all’insegna dello sport in compagnia dell’ex campione dell’Inter Nicola Berti. L’evento dell’Inter Village si terrà allo stadio Lancellotta sabato 4 maggio alle ore 14 – anticipata, dato il grande numero di partecipanti - e porta la firma dell’Inter Club Acquaviva d’Isernia.

Durante la giornata saranno organizzate delle partite con squadra composte da under 14 iscritti agli Inter Club del Molise e di alcune scuole calcio della città sotto la guida tecnica degli istruttori delle squadre giovanili del club neroazzurro. Non mancherà l’area giochi con gonfiabili e attrazioni per i più piccini. Dopo le gare avrà luogo un ‘meet and greet’ con Nicola Berti, giocatore simbolo dell’Inter degli anni 90’, che si intratterrà con tutti i presenti e firmerà autografi e foto. Spazio poi all’incontro Udinese-Inter, che inizierà alle ore 18 con la possibilità di vederla su maxischermo.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il Palasport di Miranda.

Pietro Ranieri

