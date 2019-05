Volley femminile, al PalaFraraccio la ‘Final Four Molise’ del torneo under 16

In campo la Effe Sport Isernia, la Nuova Pallavolo Campobasso, la Us Pescolanciano e la Venafro Volley

ISERNIA. Sarà il palasport “Liborio Fraraccio” di Isernia la location della “Final Four Molise” del torneo under 16 di pallavolo femminile in programma nell’intera giornata di domenica, organizzato dal Comitato Regionale Fipav in collaborazione con la società Effe Sport Isernia e con il patrocinio del Comune capoluogo.

A contendersi il titolo di campione regionale e l’accesso alle fasi nazionali saranno, oltre alla compagine di casa, la Nuova Pallavolo Campobasso, la Us Pescolanciano e la Venafro Volley.

Le partite cominceranno alle ore 10.00, con la prima semifinale tra Effe Sport Isernia e Nuova Pallavolo Campobasso; a seguire, alle ore 12.00, la seconda semifinale con di fronte US Pescolanciano e Venafro Volley.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, la finale tra le vincenti dei due incontri mattutini, che decreterà chi potrà fregiarsi del titolo di campione regionale.

Camillo Pizzi

