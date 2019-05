La judoka Maria Centracchio e l’arbitro Gionni Matticoli volano agli Europei di Minsk

La competizione sportiva di carattere internazionale si terrà in Bielorussia dal 14 al 30 giugno



ISERNIA. Alle Olimpiadi europee di minsk ci sarà anche il Molise con gli isernini Gionni Matticcoli e Maria Centracchio pronti a portare in alto il nome di Isernia e di tutta la regione. Per l’arbitro di beach soccer Gionni Matticoli un’ennesima esperienza tra i professionisti della disciplina che incorona il fischietto molisano tra i più ambiti direttori di gara in ambito europeo. Anche per la judoka Maria Centracchio si prospetta un’esperienza indimenticabile con sfide di altissimo valore tecnico che la vedranno protagonista.

Intanto venerdì 31 maggio, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Isernia, le istituzioni saluteranno i due sportivi tramite un incontro nel quale interverrà l’assessore regionale allo sport Vincenzo Niro, il presidente regionale del Coni Guido Cavaliere, l’assessore comunale allo sport Antonella Matticoli, il presidente della Figc Molise Piero Di Cristinzi, il presidente del comitato regionale Aia Alessandro Petrella.

