Futsal: il Cnl Cus Molise prepara la finale, obiettivo Serie A2

La squadra di mister Sanginario sfida l’Eta Beta in un Palaunimol che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto



CAMPOBASSO. Appuntamento con la storia al Palaunimol di Campobasso dove, sabato 1 giugno alle ore 16:00, si giocherà il ritorno della finale play off di Serie B tra Cnl Cus Molise ed Eta Beta Fano. Una partita che potrebbe significare promozione in Serie A2 per la squadra universitaria che incoronerebbe nel migliore dei modi una stagione in ogni caso encomiabile.

Nella partita di andata finì 2-2 con qualche rammarico per i campobassani che hanno a larghi tratti avuto il controllo della partita e del risultato. Serve, quindi, una vittoria contro i marchigiani per festeggiare tra le mura amiche l’ambito salto di categoria. Come prevedibile sale la frenesia tra i tanti appassionati di Calcio a 5 che sperano di vedere i propri beniamini superare la cadetteria per una categoria di certo più affascinante. Inoltre, i biancorossi, avranno anche la possibilità di vendicar ei cugini della Chaminade, estromessi dai play off proprio dalla squadra fanese tra le polemiche relative al gol assegnato ai marchigiani giunto dopo il suono della sirena. Insomma nel capoluogo l’Eta Beta troverà un ambiente caldo e pronto ad esplodere di gioia per i gol dei vari Di Stefano, Marro, Cioccia e Barichello su tutti.

