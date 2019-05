Campionati italiani di golf: Isernia trionfa

Elio Mazzocco campione italiano e capoluogo pentro primo nella classifica a squadre. Intanto, vincendo a Metaponto, Giuseppe Morelli va in testa all’US Kids Tour Sud Italia



ISERNIA. Per la prima volta, il 25 e 26 maggio scorsi, il Campionato italiano assoluto di golf, specialità pitch & putt, è stato disputato in Molise: una bella sfida per lo ‘Zio Carlo Golf Club’ di Isernia, sia sotto il profilo organizzativo, vista la partecipazione di giocatori provenienti, oltre che dal Molise, anche da Campania, Lazio e Lombardia, sia sotto quello prettamente agonistico, in quanto il Campionato era l’occasione per confermare, in casa, la fama che il Circolo sta conquistandosi fuori regione.

Da temere più di tutti, fra i 32 pretendenti al titolo nazionale, la fortissima squadra del Virginia Golf di Appiano Gentile (CO): Viotto, Panza e Mandolesi hanno mostrato, sin dalle prove del venerdì, di puntare molto in alto. Ma, alla fine delle due giornate di gara e alla presenza del Presidente nazionale della Federazione Carlo Farioli, è stato un trionfo interamente isernino.

Dopo 54 buche, la classifica finale ha visto imporsi, con 174 colpi, Elio Mazzocco, con un distacco di appena 3 colpi proprio su Leonardo Panza e 4 su Alberto Viotto, finiti sul podio. Al Circolo di Isernia è andata anche la vittoria a squadre con Antonio Del Bianco, Anselmo Carlini, Domenico Succi e Luigi Evangelista, dopo un tiratissimo spareggio contro il Virginia Golf durato ben tre buche, sotto una pioggia battente. La vittoria per la categoria junior è andata a Nicolas Mangione, mentre fra i senior si è imposto Carlo Colarusso, entrambi dello Zio Carlo Golf. Premiato anche il Circolo Varvarusa di Filignano, con Marie Paule Dereck vincitrice nella categoria lady.

“Abbiamo giocato in tutta Italia, ma un’ospitalità così non l’abbiamo mai vista”: le parole di un concorrente del Tiber Golf Club di Ostia che testimoniano l’accoglienza ricevuta.

E tutto questo succedeva proprio mentre a Metaponto, Giuseppe Morelli, 12 anni e socio dello Zio Carlo Golf Club, astro nascente del golf molisano, vinceva la tappa lucana dell’ U.S. Kids South Italy Local Tour. Con questa importante vittoria il giovanissimo golfista si è portato a 150 punti totali, conquistando la vetta del girone nella sua categoria: la strada verso il Venice Open è quasi spianata. Dunque, un altro trofeo da aggiungere a quelli, ormai numerosi in campo nazionale, che questo ragazzino di Frosolone può esporre in bacheca e che testimonia il momento davvero magico che il golf sta vivendo in Molise a tutti i livelli. Di questo, allo Zio Carlo Golf Club vanno giustamente fieri, “perché – dice il presidente Mainella – più cresciamo noi, più è conosciuto il Molise nell’ambiente”: è questo, in fondo, il concetto che anima davvero l’operato di questi sportivi.

