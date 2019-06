Futsal: Campobasso conquista la serie A2, il Cnl Cus Molise vince la finale playoff

Sconfitta l’Eta Beta Fano grazie ad una tripletta del brasiliano Barichello

CAMPOBASSO. Il Futsal molisano approda in Serie A2 grazie all’impresa messa a segno dal Cnl Cus Molise che batte per 3 a 1 l’Eta Beta Fano nella gara di ritorno della finale play off. Una festa per tutta la città di Campobasso che ha abbracciato la squadra di mister Sanginario riempendo i gradoni del Palaunimol in ogni ordine di posto.

Passando alla cronaca al 2’ il Cln Cus Molise trova subito la rete del vantaggio con Barichello che sotto porta gonfia la rete e fa esplodere il Palaunimol. La squadra fanese prova subito la reazione ma senza successo con i molisani attenti a coprire gli spazi e a imbastire un ottimo palleggio in fase di possesso. Il primo tempo finisce con la squadra di mister Sanginario in vantaggio di una rete a zero.

Nel secondo tempo arriva il raddoppio dopo 3 minuti di gioco, quando Everton dal fondo serve un pallone facile facile per il tap in di Barichello che trova la doppietta personale. Il 2 a 0, però, dura poco perché dopo qualche secondo il Fano trova il gol che dimezza lo svantaggio: da una rimessa laterale nasce un tiro che viene deviato in rete da Everton. I marchigiani sfiorano il pareggio con un paio di occasioni ma il Cnl Cus Molise tiene botta e a 4 minuti dalla fine è Cioccia a sfiorare la rete che avrebbe messo in ghiaccio la partita.

Quando mancano 3 minuti al suono della sirena l’Eta Beta opta per il portiere in movimento, alzando così il baricentro e lasciando sguarnita la propria porta. In questo frangente Everton ruba palla agli avversari e da oltre il centrocampo cerca la rete, la palla si spegne di poco a lato. La gioia campobassana è solo rimandata perché a meno di un minuto dalla fine arriva il definitivo 3 a 1 che porta ancora la firma di Barichello, bravo a intercettare un passaggio e tirare dalla lunga distanza verso la porta marchigiana priva del portiere. Il Palaunimol diventa una bolgia e la festa promozione può così iniziare. Campobasso conquista la Serie A2 di calcio a 5 e il Cln Cus Molise scrive la storia del Futsal cittadino

Andrea Vertolo

