Vittorie e podio per la Nuova Atletica Isernia nella Maratona di San Nicola la Strada

In provincia di Caserta brillano Iolanda Ferritti e Morena Di Benedetto. Importante prestazione anche per Giovanni D’Andrea

ISERNIA. Doppietta per la Nuova Atletica Isernia sul percorso di 10km della 17esima edizione della Maratonina di San Nicola la Strada (CE): Iolanda Ferritti e Morena Di Benedetto hanno imposto il loro ritmo alla gara. L’atleta di Isernia ha entusiasmato il pubblico con un crono sbalorditivo: 3'38”/km la media, per un tempo finale di 36' e 21”, che è il nuovo record personale sulla distanza per la neo-campionessa italiana master.

Morena Di Benedetto conquista invece il traguardo volante del miglio e chiude la gara in seconda posizione, con l'eccellente tempo di 39' e 34”. A completare il tris di “assi” NAI il Giovanni D'Andrea, capace di una grandissima 26ma posizione assoluta sugli oltre 1000 partecipanti alla competizione. Grandissima soddisfazione dunque nel team del presidente Caputo per l’ottimo risultato maturato in terra campana.

Soddisfazioni anche nel settore giovanile. Giovedì scorso, nella fase regionale dei Campionati studenteschi a Campobasso, Veronica Castiello, con un lancio di 30 e 94 nel disco, ha conquistato la misura minima per la partecipazione ai Campionati Italiani Allievi. Ieri a Pescara Marco D'Alessandro e Alessandro Visone si sono distinti nella gara dei 1500mt nel CDS Assoluto su pista – 2^ prova Regionale Abruzzo – Molise.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale