Ad Isernia il progetto “golf a scuola” con la San Giovanni Bosco

La scuola elementare di Isernia partecipa presso lo Zio Carlo Golf Club al progetto nazionale della Federazione Italiana Golf patrocinato dal CONI

ISERNIA. La prova sul campo da golf del Circolo Zio Carlo di Isernia di venerdì 7 giugno è stata per i 66 alunni delle classi III b, d ed f dell’Istituto San Giovanni Bosco di Isernia il corollario di un’attività iniziatasi lo scorso mese di marzo per il Progetto “Golf a Scuola”, voluto dalla Federazione Italiana Golf, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e patrocinato dal CONI e dal Comitato Paralimpico, con il supporto del MIUR.

Il progetto si ripeterà ogni anno fino al 2022, quando l’Italia ospiterà la Ryder Cup, la gara di golf a squadre più importante al mondo, ed ha uno scopo educativo ed aggregante che, contribuendo a prevenire il fenomeno del bullismo e del disagio giovanile, favorisca nel contempo anche il ricambio generazionale dei giocatori, visto che la Federazione considera i giovani come l’autentica forza trainante dell’intero movimento golfistico.

Il progetto coinvolge le scuole primarie ed i circoli golfistici di tutta Italia ed in Molise ha visto impegnati, quest’anno, il Circolo Golf Zio Carlo e la San Giovanni Bosco di Isernia, con un’ora di lezione settimanale sull’avviamento al golf per ogni classe tenuta dal Maestro federale, con il supporto di materiale didattico e attrezzature specifiche messi a disposizione dalla Federazione.

Venerdì scorso, infine, la prova sul campo, con gli alunni che, guidati dal Maestro federale del Circolo, hanno avuto il primo entusiastico impatto con i “fairways” ed i “green”, cimentandosi, dopo un allenamento in campo pratica, in una gara sul campo di “putting green”, che ha visto vincitore il piccolo Andrea Ionata, della classe III B, seguito da Luca Crudele, della III D e da Marco Petti della III F.

