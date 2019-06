Guerra fredda in casa Campobasso, il presidente è Nicola Circelli fino a prova contraria

Si preannuncia un mese di luglio pieno di colpi di scena, Circelli delegittima la convocazione del Consiglio di amministrazione del 5 luglio fissato da Gesuè



CAMPOBASSO. Doveva essere un’estate serena per i tifosi del Lupo che, sotto l’ombrellone, erano già pronti a commentare i nuovi acquisti e le scelte di mercato. In effetti così era cominciata la stagione estiva, con l’acquisto del difensore Damiano Menna dal Taranto e la preannunciata conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Pasquale Bovienzo, tecnico della Primavera del Benevento. Nulla faceva presagire al colpo di scena che ha, di fatto, scombussolato sia i piani della dirigenza attuale che gli animi della piazza.

Questione di quote sociali, di partecipazioni societarie di neonati fondi svizzeri e, se vogliamo, di protagonismi di chi era rimasto nell’ombra fino ad oggi e adesso chiede con forza la luce della ribalta. Mario Gesuè è l’autore del terremoto societario, colui che con un comunicato stampa redatto da una sede non precisata del mondo, ha messo in discussione tutto. Il ruolo di presidente toccherebbe, secondo tale fondo svizzero denominato Halley Holding, proprio all’investitore finanziario varesino, che già lo scorso anno si è presentato al fianco di Circelli per programmare il nuovo ciclo rossoblù, all’ora il fondo era inglese e si chiamava Northen Fides.

Gesuè, nel corso della stagione appena terminata, avrebbe acquisito tutti i diritti per godere della maggioranza all’interno del Cda della SSD Città di Campobasso, o almeno questo è ciò che si evince dal suo stesso comunicato stampa al quale, però risponde l’attuale presidente rossoblù Nicola Circelli il quale ha sottolineato come “L’atto di cessione della maggioranza delle quote sociali a favore di CB Partecipazioni prevedeva, attraverso patti parasociale, come contropartita il riconoscimento del ruolo di presidente per 5 anni allo stesso Circelli. Questo ruolo è stato messo in discussione in modo assolutamente illegittimo mediante la convocazione irregolare e illecita dell’assemblea della SSD Città di Campobasso per il prossimo 5 luglio e, per di più indicando come sede Milano, lontano dagli occhi dei tifosi rossoblù.

Circelli per parte sua, al fine di concludere l’iter di stesura dei bilanci, ha dato ampia disponibilità a far seguire la stessa da uno studio di fiducia della CB Partecipazioni. Appena terminato l’iter amministrativo-contabile, lo stesso Circelli in qualità di presidente provvederà a convocare l’assemblea per l’approvazione dei bilanci e le delibere conseguenti. Assemblea che si terrà presumibilmente entro fine luglio e sicuramente a Campobasso. Circelli invita gli altri soci ad un comportamento prudente e responsabile per evitare che, dopo un anno di duro lavoro fatto da tutto lo staff a Campobasso, il buon nome di cui oggi gode la società venga esposto irragionevolmente a diatribe pubbliche.

Al fine di assicurare un tentativo di salvaguardia dell’immagine della società e della comunione di intenti tra i soci, nei prossimi giorni sarà attivata una procedura di mediazione affidata da Circelli ad uno staff di avvocati tra cui figura il professor Lucio Francario e il penalista Luigi Iosa”.

Insomma l’assemblea convocata da Gesuè a Milano il 5 luglio non si farà, o in ogni caso non dovrebbe produrre effetti alcuni, questo secondo Circelli il quale da legale rappresentante convocherà la vera assemblea, quella realmente legittima, a fine mese di luglio. Dopo il 5 luglio, quindi, si potrebbe ufficializzare la spaccatura societaria e poco altro con gli avvocati e, probabilmente, i tribunali che saranno chiamati a stabilire se Gesuè abbia davvero le carte in regola per incensarsi nuovo presidente dei Lupi.

