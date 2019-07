Incetta di medaglie in Abruzzo per i giovani campioni dell’Asd Atletica Isernia

Ottimi i risultati ottenuti dai ragazzi della società pentra al meeting che si terrà nel campo scuola ‘Grammarate’ di Teramo



ISERNIA. I campioni dell’Asd Atletica Isernia protagonisti al campo scuola ‘Gammarate’ di Teramo, dove si è svolto il 15° Meeting città di Teramo. La compagine pentra ha partecipato con un folto gruppo di atleti ottenendo notevoli risultati. Ottima la gara di Luca Ciavone che con la misura di mt 7.00 si piazza sul secondo gradino del podio nel salto in lungo, mentre il compagno di società Giuseppe Caranci si piazza ottavo.

Nella categoria cadetti i portacolori della società pentra ottengono vari personali, su tutti Dimitri Meccia che si aggiudica il salto in lungo con la misura di mt. 5,95 e si piazza al secondo posto nei mt. 80 con il tempo di 9’96” entrambi primati personali, Giuseppe Maitino sale sul terzo gradino del podio nel salto in lungo con la misura di mt. 5,50 con i compagni di allenamento Ariele Nusco e Mattia Di Lisi rispettivamente al quarto e al sesto posto. Ariele Nusco si disimpegna anche nel lancio del disco dove si piazza secondo con il personale a mt. 21,71.

Per la categoria cadette buona la prestazione di Giovanna Cavicchia che nel lancio del martello è seconda e realizza il personale lanciando l’attrezzo da tre kg. a mt. 29,06. Anche nella categoria ragazze le atlete della società si sono fatte valere con Francesca Izzi che nella gara di salto in lungo si piazza sul terzo gradino del podio con l’ottima misura di mt. 4,47 (personale) e la compagna di allenamento Aurora Petta che nella gara dei mt. 1000 ottiene il personale con il tempo di 4.05’19”.

Prossimo appuntamento il 12 e 13 Luglio a Campobasso presso lo stadio ‘Nicola Palladino’ per i campionati Individuali assoluti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale