Futsal, Torneo ‘Ignazio Silone’: domani a Isernia le finali della storica competizione

Tutto pronto nell’impianto sportivo di via Molise per le sfide che decreteranno i vincitori della tradizionale manifestazione



ISERNIA. Sale l’attesa per le finali del torneo di calcio a 5 ‘Ignazio Silone’ che da oltre 20 anni riunisce gli appassionati di futsal nella città di Isernia. Dal 10 giugno ad oggi si sono affrontate ben 54 squadre suddivise in tre categorie: over 40; tesserati; amatori. Domani, mercoledì 17 luglio, alle ore 21:00 la prima finalissima del torneo over 40, alle ore 22:00 si incoroneranno i vincitori del torneo amatoriale mentre alle 23:00 spazio alla finalissima del torneo tesserati. Tutti i primi classificati riceveranno un trofeo e premi in denaro.

Per il torneo over 40 scenderanno in campo i team: Vai Bella vs Tecnoauto Di Rubbio, nel team vai bella spicca per le sue numerose presenze nel torneo Josè Gasbarro, Per il torneo amatoriale si contenderanno il titolo i ragazzi terribili del Kles Five contro gli esperti Ragazzi dell’Acqualand. Partita di cartello per la finale del torneo tesserati dove si sfideranno le vecchie glorie Vastogirardi, guidate dall’ esperto Pierluigi Cipriano e il Serraglia, dove spicca il capocannoniere del torneo Pennachione

Divertimento garantito grazie alla struttura sportiva di via Molise che metterà a disposizione cibi e bevande per tutta la serata, oltre a musica e dj set che accompagneranno tutta la manifestazione fino alle premiazioni.

