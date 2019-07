‘CorriAmo Capracotta’: si è conclusa la prima edizione della gara podistica

Prossimo appuntamento con lo sport previsto l' 11 agosto alle ore 9:30 a Prato Gentile

CAPRACOTTA. A Capracotta si è svolta una gara podistica su strada di Km 9 denominata 1°Edizione CorriAmo Capracotta, con l’organizzazione a cura dell’ASD Athletic Club Termoli, in collaborazione con il Comitato Fidal Molise, il Comune di Capracotta, la Pro-Loco Capracotta, l’Avis Capracotta, lo Sci Club Capracotta e i servizi di ASD CronoIsernia, Croce Rossa Italiana Comitato di Isernia, Forze dell’ordine, personale sanitario, volontari.

“La manifestazione – le parole di Oreste D’Andrea, presidente dello Sci Club Capracotta - prevedeva anche una gara per le categorie giovanili, a cui hanno partecipato molti ragazzi dello Sci Club Capracotta. Perfetta l’organizzazione sia nella zona partenza/transito/arrivo, nonché sul percorso, che abbracciava l’intero paese nel suo perimetro urbano, ripetendo il tracciato di un’altra manifestazione del passato che si correva negli anni ottanta a Capracotta: ‘Il Trofeo San Sebastiano’.

Dunque continua negli anni, anche se a fasi alterne, la passione del nostro paese nell’organizzare gare di podismo su strada e di corsa in montagna, il tutto per promuovere il binomio sport e territorio e portare visitatori nel nostro paese. Ieri tanta fatica da parte dei 111 atleti classificati nella gara competitiva, ma tutti, con entusiasmo e con il sostegno di un numeroso pubblico a bordo strada, hanno raggiunto il proprio obiettivo.

Nelle gare come quella di ieri, gare per amatori e appassionati della corsa in generale, deve valere sempre la massima: “La ragione per cui si corre non è tanto che vogliamo battere tutti gli altri, ma che vogliamo stare con tutti gli altri (Scott Jurek)".

