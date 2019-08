Isernia Fc, l'allenatore è l'ex mediano dai piedi buoni Michele D'Ambrosio

La società ha scelto il tecnico pugliese che ha guidato il Guglionesi e gli Allievi di Manfredonia e Agnonese, con un passato da centrocampista in serie C. Lunedì al via la preparazione sul campo di Macchia d'Isernia. Il 25 agosto l'esordio ufficiale, in Coppa Italia a Nuova Cliternia



di Valentina Ciarlante



ISERNIA. Ora l'allenatore c'è, non manca che completare la rosa, aggiungendo ai giovani già opzionati qualche senior di qualità. La nuova Isernia Fc targata Giannini, Giamattei e Iaciancio ha scelto Michele D'Ambrosio per la panchina biancoceleste. Abbandonate le piste De Bellis e Palazzo, la società ha virato su un allenatore di fuori regione che però conosce benissimo la realtà molisana.

Nativo di San Giovanni Rotondo, il 43enne D'Ambrosio ha alle spalle una lunga carriera da calciatore. Centrocampista centrale di grande qualità, ha iniziato nelle file del Manfredonia (società per cui poi ha allenato gli Allievi); Lavello, Martina Franca e Marcianise in serie C1. Ha proseguito in serie D nel 2010 col Francavilla e successivamente con l'Olympia Agnonese (anche con i granata guiderà la squadra di under). Ha appeso le scarpette al chiodo al termine della stagione 2014/15, vissuta con indosso la maglia della Vastese. Ha quindi frequentato il corso a Coverciano, ottenendo il patentino Uefa B fino a che è tornato in Molise per guidare il Guglionesi in Eccellenza, nell'annata 2017/18.

Spetterà a lui ora il compito di scegliere i calciatori che servono a disputare il massimo campionato regionale in maniera più che dignitosa. Decisioni che assumerà d'intesa col presidente Giannini, col vice Giamattei e col team manager Iaciancio, i quali hanno già messo in piedi delle trattative con alcuni senior e ingaggiato un gruppo di giovani di belle speranze.

Lunedì 19 agosto inizierà ufficialmente la preparazione precampionato sul terreno di gioco di Macchia d'Isernia e bisognerà correre davvero, considerando che il primo impegno ufficiale è in programma domenica 25 agosto. La nuova Isernia Fc esordirà in trasferta contro la Cliternina, formazione che milita in Promozione, nella prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia

Il campionato invece prenderà il via l'8 settembre e nel corso della prossima settimana verranno diramati i calendari.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e

metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale