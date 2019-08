Podismo: record di presenze per la terza edizione della ‘Macchia in Corsa’

Numerose le famiglie ed i curiosi riversati in piazza Elena, circa 250 gli atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia

MACCHIA D’ISERNIA. L’evento tenutosi sabato 24 agosto, a Macchia di Isernia, piccolo borgo del Molise, è stato organizzato dalla Asd Free Runners Isernia in collaborazione con l’amministrazione comunale. A fare scenario della manifestazione è stato il suggestivo castello Baronale di Macchia, dove si sono riuniti in piazza Elena tantissimi bambini di ogni età, intrattenuti da simpatici animatori, artisti di strada e giochi di coinvolgimento. Tanto è stato il divertimento che la Asd Free Runners Isernia, ha registrato un numero di gran lunga superiore a quello previsto.

Il tutto ben coordinato dagli speaker di altissimo livello chiamati a condurre l’evento da oltre provincia: Carlo Cantale e Barbara Fino. Gli apprezzamenti sono giunti anche dalle società sportive partecipanti sia per la location che per l’ottima ospitalità del comune, che ha coinvolto anche la cittadinanza (popolo molto generoso) a partecipare attivamente alla ricettività degli ospiti sia durante le fasi del ristoro (offrendo prodotti tipici locali) sia per quanto riguarda la parte logistica, nonché come supporter dei piccoli e grandi atleti.

Alle 17:30 come da programma, ha avuto inizio la competizione agonistica Macchia in Corsa, alla presenza del sindaco Giovanni Martino, del delegato provinciale CONI Elisabetta Lancellotta, delegato Fidal Dino Mucci, i quali hanno seguito tutta la gara maschile e femminile, presenziando alle successive premiazioni.



Dopo soli 34' 54" ha tagliato per prima il traguardo Maurizio Di Sandro, della Free Runners Isernia, alla media di 3' 35". Prima fra le donne Iolanda Ferritti, della Nuova Atletica Isernia, col tempo di 39' 28", alla media di 4' 04"/km. La società più numerosa per atleti giunti al traguardo è stata la Podistica San Salvo guidata dal presidente Michele Colamarino con 47 iscritti e altrettanti arrivati, al secondo posto si piazza la società Asd Venafro del presidente Terracciano Massimiliano, senza dimenticare che altre società si sono presentate numerose al nastro di partenza.

Al termine della gara, i partecipanti e tutti i cittadini di Macchia d’Isernia hanno potuto usufruire di un ricco ristoro. I partecipanti dopo le premiazioni hanno riempito l’intero borgo di Macchia d’Isernia per degustare gli ottimi prodotti locali preparati scrupolosamente per l’occasione, trattenendosi in piazza Elena fino a tarda notte, rallegrando la serata con balli e canti. Le congratulazioni e i ringraziamenti da parte del sindaco Giovanni Martino sono giunti a tutti, il quale ha avuto parole di elogio importanti per gli organizzatori, per il gruppo della Free Runners Isernia, ed in particolare per i suoi concittadini Antonello e Giovanni SIRAVO e le rispettive famiglie, i quali, sono stati il locomotore di questa importantissima manifestazione, oramai sempre più partecipata e minuziosamente organizzata, a loro va il premio più importante per aver portato in questo piccolo borgo tanto entusiasmo, promuovendo l’intero territorio .

