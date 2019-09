La Te co dance new generation vola in Repubblica Ceca per i mondiali di danza sportiva

Gli atleti isernini saranno impegnati a Decin dal 19 al 23 setembre



ISERNIA. la ASD pentra Te co dance new generation, affiliata Coni e FIDS (federazione italiana danza sportiva) unica federazione che può svolgere agonismo ai massimi livelli, dei maestri Teresa Barbato e Marco Mancini parteciperà ai prossimi campionati mondiali di danza sportiva che si svolgeranno a Decin - Repubblica Ceca dal 19 al 23 settembre.

Risultato unico nel campo della danza e nello specifico nella categoria street show small group over 16 dove con il Brano” Military mix “gli atleti pentri rappresenteranno Isernia, il Molise e tutta l’Italia. È doveroso ricordare i loro nomi: Chiara Siravo, Chiara Lombardi, Arianna Zarlenga, Cristina Pompeo, Lisa Casciano, Claudia Visone e Nicholas di Pardo che siamo certo si batteranno senza risparmiarsi in pista per portare a casa il miglior risultato possibile.

Ricordiamo che suddetti atleti sono pluricampioni italiani e vice-campioni italiani in carica oltre che medaglia di bronzo allo scorso europeo in Macedonia.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale