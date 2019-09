Danza sportiva, la Teco Dance di Isernia tra le prime 10 scuole al mondo

Brillanti risultati ai Mondiali in Repubblica Ceca



ISERNIA. Ottimi risultati per l’associazione sportiva dilettantistica Teco Dance New Generation di Isernia ai Mondiali di danza sportiva svoltisi a Decin in Repubblica Ceca.

La scuola di ballo pentra dei maestri Teresa Barbato e Marco Mancini, già pluricampioni italiani, al suo primo mondiale di danza sportiva targato Fids (Federazione italiana danza sportiva) in collaborazione con l’Ido (International dance federation), entra nell’Olimpo delle migliori 10 scuole al mondo.

Eccellente quarto posto per il solo maschile e 9 posto nella categoria groups adult con un livello elevatissimo. Grandissima soddisfazione per i maestri e per tutto il team, che ora più che mai continuerà a studiare e dare battaglia in pista per portare il nome di Isernia, del Molise e dell’Italia sempre più in alto.

Vale la pena citare tutti i ragazzi che hanno ottenuto tale risultato: Chiara Lombardi, Lisa Casciano, Cristina Pompeo, Nicholas Di Pardo, Claudia Visone, Arianna Zarlenga e Chiara Siravo.

La Teco Dance New Generation ringrazia tutte le persone che dall’Italia, sui social e in qualsiasi altro modo, hanno fatto sentire la loro vicinanza facendo sì che i ballerini pentri fossero ancora più motivati a dare il massimo per la loro nazione.

