Motociclismo: Isernia Corse chiude alla grande la stagione sul circuito di Misano

Il pilota Ivano Lancellotta soddisfatto per i traguardi raggiunti. “Il prossimo obiettivo sarà la vittoria del campionato”



ISERNIA. Si è conclusa a Misano Adriatica la stagione motociclistica valida per la Coppa Italia. Nell’ultimo week end si sono svolte le gare che hanno visto protagonista anche Isernia Corse e il suo pilota Ivano Lancillotta, una squadra eccezionale che ha portato in alto il nome del Molise in una competizione importante e ambita.

“Un’esperienza che si è conclusa positivamente – le parole di Lancellotta – abbiamo inanellato una serie importante di prestazioni e performance. Possiamo senz’altro dire che abbiamo concluso la stagione in crescendo. La squadra ha lavorato benissimo, il primo anno di apprendistato è stato proficuo”. Un ringraziamento speciale Isernia Corse lo dedica a chi ha creduto nel progetto fin da subito: “Vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito a realizzare questa avventura. Isernia Corse è l’unica compagine molisana presente in questa competizione e questo è stato possibile anche grazie a loro”.

Un progetto, quello dell’associazione Isernia Corse che da lustro non solo al motociclismo regionale ma a tutto lo sport molisano. Un Team che vuole crescere sempre di più e, in questa direzione, va l’appello a sostenere l’attività dell’associazione attraverso nuove sponsorizzazioni. “La prossima stagione – sottolinea il Club - parteciperemo al campionato per vincerlo. Siamo sempre stati tra i primi in queste ultime gare di campionato. Progressi notevoli ad ogni tappa che ci danno la carica per lavorare ad una stagione vincente. Inoltre ci sarà anche la possibilità di inserire un altro pilota all’interno del Team, aumentando così la possibilità di primeggiare su tutti”.

