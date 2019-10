Atletica: la rappresentativa cadetti a Forlì per i campionati italiani su pista

Dal Molise partiti 16 atleti selezionati dal fiduciario tecnico Daniela Sellitto



ISERNIA. La Rappresentativa Molisana Cadetti/e sabato 5 e domenica 6 ottobre prenderà parte a Forlì alla rassegna nazionale under 16. Al Criterium cadetti saranno 36 i titoli italiani in palio e 3 trofei per regioni. Ad aprire la manifestazione saranno gli atleti dell'esathlon maschile, per il Molise il Virtussino Giovanni Calcutta, mezzofondista di nascita, quest'anno si è contraddistinto per la sua versatilità, buone doti nei lanci ottime nei salti sia in alto che in lungo.

Occhi puntati sulla velocità, alle 10.55 di sabato, lo sprinter dell'atletica Isernia Antonio Labella, potrebbe centrare il pass per la finale degli 80m. Attualmente vanta un personale 9"37. Nella mattinata di domenica da seguire la gara delle siepi cadette, presente la portacolori della Polisportiva Molise Daria Tucci, notevoli i suoi progressi nel finale di stagione che ha ritoccato di nuovo il record regionale nella specialità con il tempo di 4' 09"91.

Al termine della gara di siepi alle 11.40 l'atleta NAI, Giancarlo Perrella, dalla pedana del giavellotto potrebbe far parlare di se e balzare in graduatoria nazionale tra i primi 8! Attualmente 11esimo. I cadetti sono in diretta streaming su http://www.atletica.tv.

