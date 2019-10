Atletica, Giovanni Grano conquista la quinta posizione nella ‘Trento Half Marathon’

Per i tesserati Nai arrivano soddisfazioni dalle gare di Telese e Forlì

ISERNIA. Con ancora l’entusiasmo della Corrisernia 2019 negli occhi gli atleti della Nuova Atletica Isernia hanno vissuto un weekend intenso lungo la penisola con la nuova canotta targata Traslochi Biscotti.

A Trento Giovanni Grano si è messo in evidenza sulla distanza dei 21, 097 km con lo strepitoso crono di 01 05' 51” che gli è valsa la quinta posizione assoluta, secondo italiano dietro l’amico Ahmed El Mazoury ex Fiamme Gialle e ora in forza alla Casone Noceto.

Stessa distanza a Telese dove, come di consueto, brillano le stelle rosa di Iolanda Ferritti, nona posizione assoluta, prima di categoria, e Morena di Benedetto, undicesima al traguardo e seconda nella categoria. Corposo il contingente NAI in terra campana con Giovanni D'Andrea, il più veloce con la eccellente 33a posizione assoluta sugli oltre 2300 partecipanti e, a seguire: Daniel Iannuccillo, Antonio Di Gneo, Daniele Armenti, Antonio Di Maggio, Marco Maddonni e Claudio Di Ludovico.

Entusiasmo anche dal settore promozionale impegnato nel Criterium Cadetti a Forlì, valido come Campionato Nazionale. Presenti nella rappresentativa Molise anche Ilaria Di Florio nel salto triplo e staffetta, Martina Notarianni nella staffetta e Giancarlo Perrella, che si è messo in evidenza con un grande lancio di 50,02mt nel giavellotto, che gli è valsa la prestigiosa settima posizione assoluta nazionale.

A tutti il caloroso ringraziamento del Presidente Agostino Caputo e dell’intero staff NAI.

