Motociclismo: l’isernino Mirko Scarabelli trionfa nella Rookies Challenge

Il giovane pilota si prende il gradino più alto del podio in sella alla sua Honda



ISERNIA. Si è conclusa a Misano il trofeo Rookies Challenge edizione 2019. La competizione, aperta ai piloti non professionisti consiste in quattro gare da tre round e si è disputata sui circuiti del Mugello e di Misano. Ad alzare al cielo il trofeo è stato il pilota molisano Mirko Scarabelli, 32 anni, nativo di Isernia ma trasferito per lavoro nelle Marche.

Mirko ha le due ruote come passione e non a caso è titolare di un negozio di abbigliamento ed accessori per moto. Esordiente assoluto nelle varie competizioni è riuscito ad avere la meglio sugli avversari in sella alla sua Honda. Fin dall’inizio del campionato si è messo in luce nelle posizioni che contano ma, con estremo candore, ha ammesso di essersi reso conto di guidare la classifica del Challenge solo alla vigilia del week end di Misano. Una gioia quasi inaspettata, quindi, che lo ha portato ad incidere il proprio nome in una competizione ambita per tutti gli appassionati delle due ruote.

