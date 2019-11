Maratona di New York, è di Campobasso la prima italiana al traguardo

Grande soddisfazione per la29enne mezzofondista della Polisportiva Molise



NEW YORK/CAMPOBASSO. L’italiana più veloce a tagliare il traguardo della mitica Maratona di New York è campobassana: si chiama Ilaria Novelli, ha 29 anni ed ha chiuso la gara con un tempo di 3:08:27.

Un importante risultato per la mezzofondista della Polisportiva Molise, con all’attivo già diversi interessanti record personali. Un risultato commentato con grande entusiasmo anche su facebook: “E’ andata! Mi sono divertita un sacco soprattutto la seconda parte della gara quando è andato via il fastidio alla gamba e ho iniziato a correre come piace a me. Infatti anche qui ho fatto il negative split di circa 3min chiudendo in 3:08:27. Pubblico pazzesco, atmosfera unica. I love NYCMarathon”.

