‘Trofeo delle cinture’, si infiamma l’attesa per lo scontro: i biglietti sono già in vendita

ISERNIA. Cresce l’attesa per la semifinale dei mediomassimi del ‘Trofeo delle cinture’, programmata per l’8 dicembre a Isernia presso il palazzetto dello sport ed organizzata dal giovane e intraprendente coach Giuseppe Cantelmo della Asd Counterpunch boxing club; il main event sarà il pugile teatino Luca Spadaccini contro Pavel Zgurean, combattente di origine moldave.

A precedere l’incontro principale, valevole appunto per il passaggio in finale, si disputeranno incontri interregionali delle categorie dilettanti ed élite.

I biglietti sono già in vendita: per l’acquisto ci si può rivolgere al 3455212407.

Il prestigioso torneo nazionale, riservato ai professionisti, è realizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con la sigla internazionale World Boxing Council. La rilevanza di questa sigla rende la manifestazione unica e senza precedenti in Molise e conferma l’impegno di Cantelmo, che ormai dura da diversi anni, nel riportare la grande boxe a Isernia. L’intera serata sarà condotta da Valerio Lamanna, nome di spicco assoluto tra i ring announcer in Italia, sempre presente agli eventi nazionali ed internazionali di pugilato. È prevista anche la collaborazione con una rete televisiva di Sky, dedicata agli sport da combattimento, che seguirà l’importante evento.

