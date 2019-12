Il Campobasso è inarrestabile, vittoria contro la Sangiustese e play off agguantati

A Civitanova Marche decidono Alessandro e Cogliati, per la squadra rossoblù arriva il settimo risultato utile consecutivo



CAMPOBASSO. Il Campobasso sbanca anche il Polisportivo di Civitanova Marche facendo un sol boccone della Sangiustese. Partita mai messa in discussione e decisa dai gol di Alessandro su rigore e nella ripresa dalla rete di Cogliati, alla sua settima marcatura stagionale. I play off adesso sono una realtà, ma è lecito sognare ancora più in grande.

Al 25’ l’episodio che sblocca il risultato: incursione dalla destra di Cogliati, messo vistosamente a terra in piena area di rigore, l’arbitro indica il dischetto. Sul pallone va Alessandro che spiazza Chiodini e porta in vantaggio il Campobasso. Per il numero 10 rossoblù è il quarto gol in stagione e soprattutto la terza partita consecutiva nella quale va a segno. Il Lupo avrebbe la possib ilità di portarsi subito in doppio vantaggio pochi minuti più tardi, quando Cogliati si procura ancora un calcio di rigore. Sul dischetto va lui, ma Chiodini lo ipnotizza e gli para il penalty. Il primo tempo si conclude con la punizione della Sangiustese affidata a Bambozzi, tiro forte ma fuori misura.

Nella ripresa il Campobasso schiaccia il piede sull’acceleratore. Cogliati sale in cattedra al 55' quando Bontà gli serve di tacco un pallone facile facile che il capocannoniere rossoblù proprio non può sbagliare, tocco sottomisura e Campobasso che raddoppia. La partita termina così, con la squadra che si abbraccia con il suo pubblico e guarda con fiducia alla prossima trasferta di campionato.

