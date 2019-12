La grande notte della boxe a Isernia: Spadaccini prevale su Zgurean e vola in finale

L’incontro valevole per la qualificazione all’ultima tappa del ‘Trofeo delle cinture’ ha visto vincere il pugile teatino in un incontro durissimo e intenso. GUARDA LA FOTOGALLERY DI PINO MANOCCHIO

ISERNIA. Una serata spettacolare di sport e boxe quella di ieri al palazzetto dello sport di Isernia: la semifinale dei mediomassimi per il ‘Trofeo delle cinture’ che ha visto come main event l’incontro tra il pugile teatino Luca Spadaccini e Pavel Zgurean, di origine moldave. A precedere il match si è ingannata la trepidante attesa con diversi incontri interregionali delle categorie dilettanti ed élite, dove atleti emergenti di età eterogenee hanno potuto confrontarsi con i propri avversari, con il ring ma soprattutto con loro stessi.

A scandire i ritmi dello spettacolo la verve coinvolgente di Valerio Lamanna, nome di spicco assoluto tra i ring announcer in Italia, sempre presente agli eventi nazionali ed internazionali di pugilato. Inoltre l’intera manifestazione è stata seguita e trasmessa sulle reti tematiche di Sky.

Il giovane e intraprendente coach Giuseppe Cantelmo della Asd Counterpunch boxing club ha ricevuto l’incarico di organizzare proprio in città questa tappa del Trofeo delle cinture Wbc – Fpi, il prestigioso torneo nazionale, riservato ai professionisti, realizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con la sigla internazionale World Boxing Council. La rilevanza di questa sigla ha reso la manifestazione unica e senza precedenti in Molise e conferma l’impegno di Cantelmo, che ormai dura da diversi anni, nel riportare la grande boxe a Isernia.

"Devo solo ringraziare entrambi i pugili per lo spettacolo che hanno offerto – racconta Cantelmo - È stato uno dei match più duri e intensi a cui abbia mai assistito dal vivo. Non si sono mai risparmiati fino alla fine e hanno coinvolto tutto il pubblico presente dal primo all'ultimo round. Mi complimento quindi con il vincitore Luca Spadaccini che ha ottenuto il pass per la finale e anche con il suo avversario Pavel Zgurean che ha venduto cara la pelle. Nonostante le tante difficoltà nell'organizzazione – tiene a sottolineare il giovane coach - soprattutto per la mancanza dei tempi necessari alla preparazione di un evento del genere, per il quale non ho avuto purtroppo possibilità di posticipare la data. Infatti l'evento è stato organizzato in meno di un mese, con una prevendita di soli 10 giorni. Devo ringraziare l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Maria Antonella Matticoli e la delegata Coni Elisabetta Lancellotta per il patrocinio e l'indispensabile aiuto. Mi posso ritenere veramente fortunato ad essere riuscito a portare ad Isernia un incontro così entusiasmante".

