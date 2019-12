Isernia, raduno ‘Primi Calci’: giornata di sport e divertimento per i più piccoli

Successo e partecipazione per l’evento promosso dalla Figc Molise. Sei le società che hanno preso parte alle gare



ISERNIA. Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Grande successo e partecipazione la Festa del Giovane Calciatore, organizzato dal settore giovanile e scolastico della Figc Molise, presieduto dal coordinatore federale Gianfranco Piano.

La manifestazione si è tenuta ieri al PalaFraraccio di Isernia con il raduno della categoria ‘Primi Calci’, a cui appartengono i bimbi nati negli anni 2011-2012. Sei le società che hanno partecipato: ‘Boys Roccaravindola’, ‘Football Venafro’, ‘Sporting Venafro’, ‘Comprensorio Vairano’, ‘San Leucio Isernia’ e ‘Aesernia Fraterna Isernia’. Presenti il delegato provinciale coni Elisabetta Lancellotta, e l'assessore comunale all'Istruzione Sonia De Toma.

I piccoli calciatori si sono cimentati in mini incontri di calcio a 5, della durata di dieci minuti ciascuno. Pe l’occasione il palasport è stato suddiviso in quattro campi da gioco dove – a rotazione – si sono svolte le gare.

Al termine non è stata stilata una classifica perché a vincere sono stati tutti i bambini che hanno partecipato. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica prossima 5 gennaio, alle ore 9.30. In campo scenderanno i calciatori della categoria ‘Piccoli Amici’.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale