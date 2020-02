L’Ussi Molise incorona le eccellenze sportive, premiati Antonino Morici e il Vastogirardi

Quest’anno a ricevere il Premio il giornalista isernino, firma della Gazzetta dello Sport, e il Vastogirardi del patron Di Lucente

ISERNIA. Questo pomeriggio nella sala Coni di Isernia (Palazzo Berta) verrà assegnato al Vastogirardi il Premio USSI 2019 conferito dal Gruppo regionale Ussi Molise con lo scopo di sottolineare l'impegno e la serietà delle componenti sportive regionali, al di là anche dei risultati raggiunti.

In questo caso la squadra altomolisana non solo ha stravinto il Torneo di Eccellenza 2018-19, ma ha anche dimostrato che i piccoli centri riescono ancora ad esprimere grandi passioni e a raggiungere traguardi prestigiosi, nonostante le difficoltà come l’indisponibilità del proprio terreno di gioco, ancora in fase di ristrutturazione, che ha costretto la squadra di mister Farina a giocare al Civitelle di Agnone le gare casalinghe. Nel corso della cerimonia di lunedì verrà anche assegnato un riconoscimento al giornalista sportivo Antonino Morici, isernino, da anni firma della Gazzetta dello Sport.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale