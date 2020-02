Pallavolo, trasferta ostica per l'Europea 92

Le isernine attese dal Cerignola, seconda in classifica

ISERNIA. Gara a dir poco difficile quella a cui è attesa l’Europea 92 domani alla ripresa del campionato nazionale di pallavolo serie B/1 femminile, dopo una settimana di sosta tra la fine del girone di andata e l’inizio di quello di ritorno. Nella prima giornata, quattordicesima complessiva, le isernine infatti saranno ospiti (inizio ore 18.00) del Cerignola, compagine che punta con decisione alla promozione in A/2 e che attualmente occupa il secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dalla capolista Aragona.

Tutt’altra situazione, invece, per la formazione allenata da coach Francesco Montemurro che ha 14 punti, gli stessi del Sant’Elia Fiumerapido che occupa la terz’ultima posizione, e che non è in zona-retrocessione solo grazie al maggior numero di vittorie (5 contro 4) finora ottenute dalle isernine.

Una posizione di classifica divenuta improvvisamente deficitaria e pericolosa (dopo che le molisane avevano anche cominciato a fare qualche pensierino di play-off) dopo le ultime due giornate del girone di andata, coincise con altrettante sconfitte, nette e pesanti contro Orsogna e Santa Teresa di Riva. E se il 3-0 subito in Sicilia era abbastanza prevedibile per la forza dell’avversario (il Santa Teresa è terzo in graduatoria) e per le condizioni di salute precarie di diverse atlete, quello subito in casa contro le abruzzesi è stato inaspettato e giunto al termine di un incontro giocato decisamente male dalle isernine, che avevano di fronte una squadra diretta concorrente nella lotta per non retrocedere.

Pertanto, ora l’Europea 92 deve provare a cominciare questo girone di ritorno con un passo decisamente diverso, a cominciare già da domani quando sarà fondamentale almeno uscire dal campo di Cerignola con una prestazione decorosa che possa portare quantomeno morale oltre (magari) a qualche importantissimo punto.

Camillo Pizzi

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale