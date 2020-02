Lo sport molisano in lutto per la scomparsa di Valentina, sospese le partite di futsal femminile

Predisposto il minuto di raccoglimento su tutti i campi. Intanto non si giocheranno le gare di calcio a 5 in rosa



CAMPOBASSO. Il Comitato Regionale Molise della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi in occasione delle partite relative ai campionati organizzati dal C.R. Molise in programma il 15, 16 e 17 febbraio 2020 nonché la sospensione delle partite di calcio a 5 femminile per la tragica scomparsa della giovane calciatrice Valentina La Porta tesserata con l’A.S.D.

Arcadia Termoli Calcio a 5. La calciatrice di futsal avrebbe infatti fatto parte del team dei partecipanti espressione del suo club iscritto alla tappa molisana dell’E-Sport, torneo di Fifa 2020, organizzato dalla LND in programma il 15 febbraio. Lo stesso evento è stato rinviato a data da destinarsi. Il Comitato Regionale Molise e tutto il movimento calcistico regionale sono vicini alla famiglia di Valentina con totale affetto e sincero cordoglio.

