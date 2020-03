Il coronavirus ferma il calcio in Molise: stop alle gare fino al 12 marzo

Il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti comunica le misure adottate a seguito delle direttive emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto



CAMPOBASSO/ISERNIA. Il coronavirus ferma il calcio anche il Molise. A seguito delle direttive emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, illustra le misure adottate a tutela delle proprie società e dei propri tesserati.

E’ stata deliberata la sospensione di tutte le gare e le attività programmate dal Comitato regionale Molise e dalle delegazioni provinciali di Campobasso e Isernia. Tutte le gare dei campionati dilettantistici (Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Calcio a 5 Maschile e Femminile) sono sospese fino a giovedì 12 marzo (compreso).

Tutte le gare e le attività di Settore Giovanile e Scolastico, altresì, (Campionato Under 19 di calcio a 11 e calcio a 5, Campionato Under 17 di calcio a 11 e calcio a 5, Campionato Under 15 di calcio a 11 e calcio a 5, Tornei Esordienti e Pulcini, Attività Primi Calci e Piccoli Amici) sono sospese dalla data odierna sino a domenica 15 marzo (compresa).

“È data facoltà – comunicano inoltre dal comitato regionale - alle società di effettuare gli allenamenti purché siano rispettate le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020. Società,aAssociazioni sportive, Comuni e gestori privati degli impianti sportivi sono invitati ad effettuare una sanificazione completa degli spogliatoi e delle aree comuni, di concerto con la strategia generale di contenimento del contagio da Covid-19, e anche al fine di poter riprendere l’attività agonistica in condizioni di massima sicurezza. Si raccomanda, altresì, alle Società e alle Associazioni Sportive di effettuare tutti gli idonei controlli sanitari per la tutela dei propri tesserati, dello staff tecnico, dello staff dirigenziale e dei collaboratori, rispettando tutte leepratiche relative all’igiene personale e alle limitazioni delle interazioni sociali. Le date di recupero ed altre disposizioni inerenti la stagione sportiva in corso di svolgimento saranno rese note prossimamente con apposite comunicazioni”.

