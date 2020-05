Isernia, riapre il Palasport

La struttura è stata completamente sanificata e dal 1^ giugno sarà fruibile dagli atleti

ISERNIA. L’assessore allo sport del Comune di Isernia, Antonella Matticoli, informa che oggi è stata effettuata la completa sanificazione del Palazzetto dello sport ‘Fraraccio’ e che da lunedì prossimo, 1^ giugno, in linea con i provvedimenti dei governi centrale e regionale, riprenderanno gli allenamenti di ginnastica artistica, ginnastica ritmica e badminton.

"Il Comune – ha dichiarato l’assessore – preso atto delle Linee Guida da osservare per la riattivazione delle palestre, si è immediatamente organizzato per la riapertura del Palazzetto dello sport, giacché sono tanti coloro che hanno atteso per mesi di poter tornare ad allenarsi. Com’è noto, la pratica sportiva e l’attività motoria rivestono una grande importanza per la salute e il benessere fisico, per cui sono compiaciuta della riapertura del Palasport isernino e, con l’occasione – ha concluso Matticoli – auguro una ‘buona ripartenza’ alle società, agli atleti e a tutti coloro che frequenteranno la nostra struttura".

Stante l’emergenza sanitaria ancora in corso, il Palasport verrà riaperto sulla base delle specifiche indicazioni contenute nella sezione 'palestre' delle Linee guida allegate all’ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 32 del 28 maggio. Dunque, tra le varie disposizioni, accessi regolamentati in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni; possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso sia maggiore ai 37,5 °C; spazi negli spogliatoi e docce organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedendo postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi; distanziamento sociale di 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante la stessa (con particolare attenzione a quella intensa).





