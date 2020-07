Campobasso calcio, cambio ai vertici: Mario Colalillo segretario generale

Il giornalista, già dirigente del Bojano e del Lupo, torna alla passione di un tempo

CAMPOBASSO. Si rinnova la segreteria della SS Città di Campobasso. L’incarico da segretario generale, nella scorsa stagione svolto egregiamente da Nicola Buracchio, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della società, è stato affidato in questi giorni a Mario Colalillo. Dirigente del Bojano nelle ultime tre stagioni, Colalillo è un professionista conosciuto e stimato da tutto l’ambiente sportivo molisano, ed è pronto a mettere a disposizione del Campobasso tutta la propria esperienza ultra ventennale cominciata all’età di soli 15 anni. Per i biancorossi matesini ha curato la segreteria anche dal ‘95 al 2007. Importante anche il suo lavoro da segretario del Campobasso nella stagione di Serie D 2005/06. Per Colalillo, quindi, si tratta di un gradito ritorno. I colori rossoblù, inoltre, li ha seguiti in questi ultimi anni da giornalista sportivo per le redazioni di Primo Piano Molise e Teleregione, seguendo le sorti della squadra in ogni stagione, compresa quella della rinascita, risultando tra i primi sottoscrittori dell’azionariato popolare. Insomma con i Lupi un legame forte e passionale, oggi sancito dal nuovo importante incarico.

“Ho subito intravisto solidità e professionalità da parte del club - dichiara il neo segretario - Nell’accettare l’incarico ha prevalso la voglia di misurarmi in una realtà ambiziosa e importante. Mi piace il modo con il quale questa società lavora perché riesce ad avere una visione d’azienda ma senza mai perdere di vista i risultati e la passione dei tifosi. Sono convinto che si possa lavorare bene. Sono affascinato da questo modo di intendere lo sport e sono pronto a dare il mio contributo affinché il lavoro della società venga svolto nel migliore dei modi. Ringrazio la dirigenza per avermi dato questa chance”.

