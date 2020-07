Città di Isernia, tra i pali Francesco Maggi: c’è la firma

Ancora un colpo di mercato per la società pentra. Siglato l’accordo con il giocatore pugliese classe ‘95

ISERNIA. Si rafforza ulteriormente la squadra della Città di Isernia. Ultimo acquisto in ordine di tempo è il portiere Francesco Maggi classe ‘95.

Giocatore pugliese di grande esperienza, fa dell’esplosività e della reattività le sue caratteristiche migliori. Nelle ultime due stagioni al Roccasicura, Maggi ha vestito in Molise le maglie del Vastogirardi e del Campobasso. Non solo: per Isernia rappresenta un ritorno, in quanto ha militato nell’Isernia FC in serie D nella stagione 2015/2016.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale



isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!