Riparte il calcio in Molise: da domani il ritiro della SSD Città di Campobasso

Nel capoluogo regionale fino al 13 agosto e poi in Abruzzo. Allenamenti a porte chiuse, viste le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria

CAMPOBASSO. Calcio, dopo il lockodown dovuto all’emergenza Coronavirus si riparte. Comincia domani il pre-ritiro estivo della SSD Città di Campobasso. I calciatori cominceranno preparazione atletica e allenamenti allo stadio ‘Romagnoli’ di Selva Piana, rigorosamente a porte chiuse, a causa dell’emergenza sanitaria.

I ragazzi di mister Cudini saranno a Campobasso fino al 13 agosto, per spostarsi poi in Abruzzo, a Palena, ai piedi della Majella. Poi il ritorno in città in vista dei primi incontri del campionato.

