Atletica, Tucci e Di Muzio centrano la qualificazione ai campionati italiani

Importante obiettivo raggiunto per i due componenti della Polisportiva Molise Centrale. Un ritorno in pista di ricco di soddisfazioni



CAMPOBASSO. Un ritorno in pista ricco di soddisfazioni per la Polisportiva Molise dopo la sosta forzata per il lockdown. Alla ripresa dell'attività agonistica il sodalizio rossoblu ha risposto presente, facendo registrare risultati di rilievo nazionale.

Protagonisti Daria Tucci e Dimitri Di Muzio, che al primo tentativo utile sono riusciti a conquistare la qualificazione per i Campionati Italiani Allievi sulle rispettive specialità.

Nello specifico, Dimitri Di Muzio ha ottenuto la qualificazione sui 400 ostacoli, al termine di una bellissima gara, disputata il 23 Luglio nella splendida cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Per Dimitri primo posto e tempo di 58”77 che lo proietta ai vertici della graduatoria nazionale.

Daria Tucci ha invece centrato il pass tricolore in ben due specialità: in primis sui 2000 siepi, avendo fatto registrare un ottimo 7’57”60; e successivamente sui 3000 metri grazie a una emozionante gara in notturna, corsa ad Orvieto il 31 luglio, e chiusa al secondo posto con il crono di 11’02”86.

Risultati di prestigio, dunque, per i due portacolori rossoblu, che dovranno ora prepararsi duramente per ben figurare ai campionati italiani. Appuntamento dunque, per Di Muzio, il 13 settembre a Rieti, mentre per Tucci la data designata è quella del 18 ottobre, stavolta a Modena.

