Motociclismo: Isernia Corse scalda i motori per la Coppa Italia

Appuntamento al Mugello il 22 e 23 agosto: il pilota Ivano Lancellotta in cerca di riscatto punta deciso alla vittoria

ISERNIA. Riprendono a rombare i motori della Kawasaki Ninja Zx10 R di Isernia Corse, che con il pilota isernino Ivano Lancellotta è impegnata, da ieri e fino a domani, sulla pista del Mugello per le prove di preparazione in vista della gara del weekend del 22 e 23 agosto.

Lancellotta, dopo l’infortunio delle scorse settimane, è particolarmente carico e in cerca di riscatto, dunque l’appuntamento sulla mitica pista toscana valevole per la Coppa Italia 2020 di motociclismo – cui seguirà un’ulteriore tappa, sempre al Mugello, il 19 e 20 settembre – promette spettacolo per tutti gli appassionati di motori e due ruote. L’Asd Isernia Corse del presidente Alessio Palazzo punta a dare lustro a tutto il Molise, essendo l’unica compagine regionale in gara nel prestigioso torneo, ponendosi l’obiettivo di vincere il campionato. L’associazione sportiva - nata dall’idea di alcuni giovani appassionati per dare una possibilità a tutti coloro che vogliono lanciarsi per la prima volta nel mondo motoristico in generale - non si nasconde e guarda in alto, ovvero al salto di categoria, grazie al cambio della moto effettuato - un bolide di 1000 centimetri cubi di cilindrata e oltre 200 cavalli - e del consolidamento e ampliamento del team, con nuovi validissimi componenti.

Un ringraziamento particolare, da parte dell’associazione, agli sponsor che hanno scelto di sostenerne il progetto, credendoci fin da subito. Oggi è la volta del ristorante Retrogusto, Ottica Agorà, Tecnick e di Michele Mariani assicurazioni. Ma Isernia Corse punta ad ampliare sempre più i suoi supporters: grazie alla raccolta, infatti, può consentire a tutti i motociclisti di partecipare a gare ufficiali.

Per quanto volessero seguire l’evoluzione degli eventi di questo straordinario sport, è possibile seguire Isernia Corse sui suoi canali social: su Facebook al link https://www.facebook.com/Iserniacorse/ e su Instagram al link https://instagram.com/isernia_corse?igshid=120g7ej7k85r1.

Appuntamento da non perdere, dunque, il 22 e 23 agosto all’autodromo internazionale del Mugello: Isernia Corse ci sarà e si farà valere, come sempre.

