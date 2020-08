Cantalupo del Sannio, il group cycling anima la piazza

Successo per l’iniziativa all’insegna dello sport e del divertimento andata in scena nel centro matesino

CANTALUPO DEL SANNIO. Una splendida giornata all’insegna dello sport e del divertimento, quella promossa dal Comune di Cantalupo del Sannio insieme alla Proloco del piccolo centro matesino e con la collaborazione del gruppo cycling center di Bojano nel pomeriggio di ieri.

Oltre cento riders di group cycling, provenienti da tutto il Molise e dalle regioni limitrofe, hanno affollato la rinnovata piazza del paese fino a tarda sera, quando, subito dopo le tre ride dedicate agli appassionati della disciplina, c’è stata l’esibizione della cover band di Vasco Rossi.

Notevole, dunque, il successo di partecipanti. E notevole, di conseguenza, anche la soddisfazione del sindaco di Cantalupo Achille Caranci: “Sono contento della riuscita dell’evento - ha dichiarato il primo cittadino - Noi e la pro loco ci tenevamo ad organizzare una bella giornata di sport e divertimento nel nostro paese e tutto è andato nel migliore dei modi. Tanta la partecipazione all’evento sportivo, idem nella serata con la massima attenzione anche al rispetto delle normative vigenti. È stato un momento importante anche per apprezzare il volto nuovo della zona centrale del paese con le nuove strutture sportive che ci hanno agevolato nella riuscita della manifestazione che sicuramente proveremo a ripetere negli anni futuri”.

Grossa soddisfazione anche per il Group Cycling center di Bojano, con a capo il presidente Donato Carnevale e gli istruttori Roberto Perone, Domenico Carnevale e Alessandro Cuccovia, che ha portato in piazza decine di appassionati a dimostrazione della notevole crescita di questa disciplina da palestra che si sta affermando sempre più come un vero e proprio sport divertente e salutare per tutte le età.

