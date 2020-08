Volley, conferma in B2 per l’isernina Martina Caruso

La centrale isernina continuerà a vestire i colori della marchigiana Volley Angels Project

FERMO. Conferma per il secondo anno consecutivo in serie B2 per Martina Caruso, pallavolista isernina classe 2002 approdata l’anno scorso nelle Marche tra le file della De Mitri Volley Angels Project. Proveniente dal Volley Calerno di Sant’Ilario d’Enza, club emiliano militante in serie B2, la centrale pentra, forte dell’esperienza acquisita e della crescita tecnica maturata sul campo della compagine di Porto Sant’Elpidio, tornerà a vestire i colori rossoblù anche nella stagione 2020/2021 per la gioia dei tifosi, anche e soprattutto molisani, che le augurano possa consacrarsi sempre più nel panorama sportivo italiano.

