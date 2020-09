Girerà tutto il Molise in bicicletta: l’impresa del ciclista Mancini

L’atleta mirandese ha annunciato la partenza su Facebook per il 15 settembre

MIRANDA. Davide Mancini, ciclista molisano, ha annunciato l’ultima impresa sportiva di questa corta stagione 2020. Il 15 settembre l’atleta partirà infatti per un giro del Molise in bicicletta, un omaggio alla propria terra compiuto a bordo della sua fedele due ruote.

Per Mancini stato un anno corto, sportivamente parlando, ma ricchissimo di grandi e belle soddisfazioni. Ha infatti partecipato a:

1) Roma-Monte Livata - Monte Terminillo –Roma

2) Everesting Tuscolo 8848

3) Everesting San Polo dei Cavalieri 10.000

4) THE GREAT BEAUTY DIVIDED (Italia coast to coast) 680 km 31 h

5) Roma-Bellagio 770 km in 44 h e 08 min

“Voglio concludere questo meraviglioso anno con un evento importante – scrive Mancini su Facebook - un evento che prende forma dal progetto di Luca Masini ovvero ‘Il Giro delle Regioni’. In particolar modo circumnavigherò la mia regione, il Molise, in modalità self support”.

“Programmando quest'impresa che si svolgerà in 500 km e 8800 metri di dislivello, mi sento come un esploratore, come ‘un primo navigatore’ essendo di fatto il primo atleta molisano a fare una cosa simile, oltre che il più giovane. Una terra ricca, il Molise che merita di essere pedalato! Sarà bello attraversare i paesini, incontrare persone... e sarà una grande festa”, racconta Mancini.

Il viaggio verrà compiuto, come sempre, in sella a ‘Nuvola bianca’, una VanRysel 920CF. “A presto per altri aggiornamenti circa l'allestimento della bici in assetto da viaggio bikepacking e il link dove potrete seguirmi chilometro dopo chilometro”, conclude l’atleta mirandese.

