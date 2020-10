Pratica sportiva per persone con disabilità: avviso per le Convenzioni con strutture socio-sanitarie

L’annuncio del Cip Molise rivolto a istituti di cura pubblici, privati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale

CAMPOBASSO. Comitato paralimpico regionale pronto alla stipula di nuove convenzioni con le strutture socio-sanitarie del territorio, per la realizzazione di progetti volti alla riabilitazione o all’avviamento alla pratica sportiva stabile di pazienti con disabilità.

Ed ecco che per ampliare il numero dei Centri convenzionati, il Cip, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, invita gli Istituti di cura pubblici, privati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale a contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , “al fine di valutare ipotesi di cooperazione fondate su comunione di obiettivi e divisione di compiti e responsabilità fra le parti”.

