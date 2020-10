Il Covid spaventa lo sport: il Miranda Fc sospende le attività calcistiche a ogni livello

L'aumento generale dei contagi e l'inapplicabilità del protocollo Figc per e categorie minori inducono la società a stoppare la partecipazione ai campionati di Prima categoria molisana di calcio a 11 maschile e alla Serie C di calcio a 5 femminile fino a che la situazione non rientrerà nella normalità. Un segnale forte all'intero settore

MIRANDA. L’Asd Miranda Fc sospende le attività sportive. Troppi contagi da Covid-19, a ogni livello, fanno temere per la salute dei tesserati (giocatori e dirigenti) e così dopo 7 anni di attività continuativa arriva la clamorosa decisione: stop alle attività di partecipazione ai campionati di Prima categoria molisana di calcio a 11 maschile e di Serie C di calcio a 5 femminile, fino a che la situazione non rientri nella normalità e in piena sicurezza

In una lettera formale inviata alla Figc Molise, all’Asrem, al Comune di Miranda e alla prefettura di Isernia, il presidente Luca Del Monaco motiva la decisione punto per punto. Contagi da Covid-19 in netto aumento, perplessità tra gli atleti per il prosieguo della stagione sportiva, possibilità di ospitare o essere ospitati da squadre di fuori regione dove l’indice Rt è attualmente superiore a 1, valore soglia di guardia, responsabilità morale verso i 50 tesserati e l’intera comunità mirandese: tutto questo alla base della sofferta scelta che è destinata, siamo sicuri, a essere emulata anche da altri.

“La malattia probabilmente non è peggiore di tante altre – si legge nella nota dell’Asd Miranda Fc - ma le restrizioni che comporta sono estremamente penalizzanti soprattutto per il tessuto economico dell’intera comunità e abbiamo necessita di tutelare le fonti di guadagno delle nostre famiglie”. Del Monaco sottolinea le enormi lacune inattuabili del protocollo, dalla carenza di locali sufficienti per garantire il distanziamento dei tesserati prima della gara, durante l’intervallo e dopo la disputa della gara, compreso l'utilizzo delle docce; all’impossibilita di effettuare il riconoscimento all’aperto allorquando si manifesteranno fenomeni atmosferici avversi”.

Non solo: anche i numerosi casi di positività riscontrati in Serie A, dove i tesserati sono monitorati in modo constante, e l'impossibilità di conoscere con certezza le catene di contatti dei tesserati delle singole società sono dati che devono far riflettere. “Considerando che combattiamo contro un nemico invisibile – scrivono ancora dalla società sportiva dilettantistica - e che quello che fino ad oggi ci è stato consigliato di fare è mantenerlo lontano con il distanziamento sociale e con l'utilizzo di dispositivi sanitari specifici, riteniamo opportuno sospendere le attività di partecipazione ai campionati di Prima categoria molisana di calcio a 11 maschile e la Serie C di calcio a 5 femminile fino a che la situazione non rientri nella normalità e in piena sicurezza. Con estremo dispiacere – concludono - dopo 7 anni di attività continuativa siamo costretti a fermarci e guardare in faccia alla realtà”.